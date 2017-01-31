«Газпром» стал владельцем 34% латвийского газотранспортного оператора

«Газпром» сообщил, что приобрел 34,099% акций в латвийском газотранспортном операторе Conexus Baltic Grid, созданном в результате реорганизации Latvijas Gaze, передает ТАСС. Conexus Baltic Grid получила лицензию Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии в начале 2017 г. По закону о либерализации латвийского газового рынка до апреля 2017 г. Latvijas Gaze, одним из основных акционеров которой является российский «Газпром», должна быть разделена на два независимых предприятия: оператора систем передачи и хранения газа и оператора систем распределения и торговли газом.

В декабре 2016 г. была учреждена Conexus Baltic Grid, которая получила функции по распределению и хранению газа. Conexus Baltic Grid будет оказывать услуги по тарифам Latvijas Gaze, пока КРОУ не установит новые тарифы.

Предполагается, что первоначально структура акционеров Conexus Baltic Grid будет практически полностью совпадать с Latvijas Gaze. Акционерами последней являются «Газпром» (34%), Marguerite Fund (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (структура «Роснефти», 16%), отмечает ТАСС. Новый закон в Латвии запрещает газодобывающим компаниям иметь доли в активах по транспортировке газа. Поэтому до 2018 г. «Газпром», Uniper и Itera Latvija должны будут выйти из газотранспортного бизнеса страны.