Лукашенко поздравил руководителя «Газпрома» с юбилеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с 55-летием. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства, в Минске рассчитывают на конструктивное белорусско-российское взаимодействие в газовой сфере.

«Убежден, что ваши профессионализм, управленческий опыт, целеустремленность и в дальнейшем будут способствовать развитию российского газового комплекса, укреплению позиций ПАО "Газпром" в стране и за рубежом, – говорится в поздравлении, – а также решению актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия в конструктивном ключе и на взаимовыгодной основе».

С начала 2016 г. Минск пытается добиться от Москвы снижения цен на газ, переговоры идут сложно. Белорусская сторона считает справедливой цену в $73 за 1000 куб. м вместо $132 и в одностороннем порядке начала платить за поставки газа по своей цене. Москва считает, что с учетом недоплат белорусская сторона задолжала за газ $550 млн.