Shell продает нефтегазовые активы в Северном море за $3,8 млрд

Англо-голландская Royal Dutch Shell договорилась о продаже нефтегазовых активов в Северном море британской нефтекомпании Chrysaor за $3,8 млрд, говорится в пресс-релизе Shell.

Сумма сделки включает первоначальное вознаграждение в размере $3 млрд, выплаты до $600 млн в период 2018–2021 гг. с учетом цен на нефть, а также потенциальные доплаты в размере $180 млн, зависящие от будущих открытий на этих месторождениях.

Активы включают доли участия Shell в месторождениях и блоках Buzzard, Beryl, Bressay, Elgin-Franklin, J-Block, Greater Armada, Everest, Lomond и Erskine, а также 10% в Schiehallion. Добыча углеводородов на этих участках в 2016 г. составила 115 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Общий объем производства Shell в Северном море по итогам 2016 г. составил 211 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Как ожидается, сделка с Chrysoar будет завершена во второй половине 2017 г. при условии ее одобрения партнерами и регуляторами.

Кроме того, Shell сообщает, что достигла соглашения с Кувейтской государственной нефтегазовой компанией Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co (KUFPEC) о продаже доли в крупном газовом месторождении Bongkot в Таиланде за $900 млн. Сделка будет завершена в I квартале 2017 г. При этом Shell отмечает, что данная сделка никак не отразится на других проектах компании в Таиланде.