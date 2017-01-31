Потанин пообещал Путину решить экологические проблемы, связанные с «Норникелем», к 2023 году

«Норильский никель» рассчитывает к 2023 г. полностью устранить экологические проблемы, связанные с деятельностью предприятия, заявил гендиректор компании Владимир Потанин.

«Мы не сидим сложа руки, уже занимаемся проблемами экологии. В частности, в прошлом году был закрыт никелевый завод в городе Норильске, что позволило на 35% снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в черте города. Это первый шаг», – сказал Потанин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил: «Как я уже говорил, к 2023 г. мы намерены эту проблему решить полностью».