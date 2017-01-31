«Магнит» начал строительство производства шампиньонов в Краснодаре за 1,8 млрд рублей

ООО «Тепличный комплекс "Зеленая линия"» (оператор тепличного комплекса ритейлера «Магнит») приступило к реализации проекта по строительству в Краснодаре центра по выращиванию шампиньонов, сообщили «Интерфаксу» в министерстве сельского хозяйства региона.

Объем инвестиций в проект составляет 1,791 млрд руб.

На площади 245 га планируется построить компостный цех и цех по выращиванию шампиньонов на 24 камеры, оснащенные климатическим оборудованием с автоматизацией и механизацией отдельных технологических процессов.

Объем производства составит 6400 т грибов в год.

По данным базы "СПАРК", ТК "Зеленая линия" на 100% принадлежит компании "Тандер" - операционной "дочке" "Магнита", крупнейшего в России ритейлера по объему продаж и числу магазинов (по итогам 2016 г.).

"Магнит" в 2012 г. запустил проект по выращиванию огурцов и томатов для своих магазинов, построив первые 40 га теплиц. Затем площадь тепличного комплекса была увеличена до 80 га. В феврале 2016 г. основной владелец и гендиректор компании Сергей Галицкий заявлял, что в течение пяти-шести лет "Магнит" может инвестировать около 52 млрд руб. в производственный бизнес. Среди новых проектов "Магнита" - производство шампиньонов, бытовой химии, замороженных полуфабрикатов, снэков. Первые производства могут открыться в середине - к концу 2017 г.