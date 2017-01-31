Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 января 2017 года

Политика

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник уволила и. о. генпрокурора Сэлли Йейтс за то, что она выступила против иммиграционного указа Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com

В понедельник иммиграционный указ Трампа стали критиковать не только технологические компании, но и такие гиганты, как Ford, Coca-Cola и Goldman Sachs читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор Amazon Джефф Безос в понедельник заявил, что онлайн-ритейлер вместе с юристами и чиновниками ищет законодательные варианты противостоять иммиграционному указу Трампа читать на WSJ.com

Совет Безопасности ООН обсудит тестовый запуск баллистической ракеты Ираном. Также этот запуск станет проверкой обещания Трампа противостоять Тегерану читать на WSJ.com читать на FT.com

Армия США разместит танки в Литве, Латвии и Эстонии на этой неделе. Это подтвердит приверженность США защите их европейских союзников читать на WSJ.com

Возле Донецка произошла эскалация боевых действий, в результате которой погибли семь украинских военных и около 15 повстанцев, сообщили в понедельник украинские власти читать на FT.com

Бывший миллиардер Эйке Батиста в понедельник добровольно вернулся в Бразилию и сдался полиции. В отношении него ведется расследование в связи с коррупционным скандалом вокруг Petrobras читать на FT.com

Крупный план

Хотя Мексика гораздо сильнее проиграет от возможной торговой войны с США, у нее на руках тоже есть ряд козырей, которые можно использовать на переговорах. Главный – от торговли с Мексикой зависят 5 млн рабочих мест в США читать на FT.com

Экономика

Экономика еврозоны по итогам прошлого года выросла сильнее американской впервые с 2008 г. Также уровень безработицы в еврозоне опустился до минимума с 2009 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Предпочитаемый ФРС США показатель инфляции вырос до 1,6% в декабре. Это его самый высокий уровень за два с лишним года, хотя он по-прежнему ниже целевого значения 2% читать на WSJ.com

Питер Наварро, один из главных торговых советников Трампа, назвал Германию препятствием на пути торгового соглашения между США и ЕС и обвинил ее в эксплуатации «сильно недооцененного» евро читать на FT.com

Банк Японии не стал менять свою чрезвычайно мягкую денежную политику и повышать прогноз по инфляции из-за неопределенности, связанной с политикой Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com

Индустрия

Несколько крупнейших акционеров Arconic, возникшей в ноябре в результате отделения от Alcoa, призывают компанию уволить гендиректора Клауса Кляйнфельда. Они недовольны ее результатами читать на WSJ.com

Delta Air Lines в понедельник не объяснила точно причины технического сбоя, из-за которого ей пришлось отменить сотни рейсов. Это уже второй подобный инцидент у компании с августа читать на WSJ.com

Автомобили

General Motors и Honda расширили сотрудничество и будут вместе производить в США ключевые компоненты для автомобилей на водородных топливных элементах читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть Brent в среду утром немного подорожала, а WTI – подешевела. Инвесторы ждут появления на этой неделе данных о нефтедобыче США и ОПЕК читать на WSJ.com

Royal Dutch Shell заключила сделки о продаже активов стоимостью до $4,7 млрд в Северном море и Таиланде. Это поможет ей снизить долг после поглощения BG Group за $50 млрд читать на FT.com читать на WSJ.com

Республиканцы принялись сворачивать регулирующие меры, принятые при Бараке Обаме. Причем одна из первых их целей – смягчить регулирование нефтегазовой и горнодобывающей отраслей читать на FT.com

Финансы

Deutsche Bank заплатит около $630 млн для прекращения расследований властей Нью-Йорка и Великобритании по поводу сделок с акциями, в результате которых из России было выведено $10 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Группа крупных инвесторов, включая BlackRock, хочет добиться запрета на акции двух классов. Они давно жалуются, что ограничения на права голоса мешают инвесторам добиваться изменения корпоративной стратегии читать на WSJ.com

Citigroup продает почти за $1 млрд бизнес ипотечного обслуживания, который привлек внимание регуляторов после финансового кризиса. Вместо этого банк сосредоточится непосредственно на выдаче ипотечных кредитов читать на FT.com

Ряд лондонских страховщиков приняли участие в добровольных стресс-тестах. Их целью было выявить устойчивость отрасли в случае серии чрезвычайных событий, которые привели бы к их убыткам на $200 млрд читать на FT.com

Эндаумент-фонды многих американских университетов сократились за последний год, так как их прибыль от инвестиций снизилась, а затраты превысили новые пожертвования читать на FT.com

Технологии

Microsoft продала облигации на $17 млрд в понедельник. Это стало крупнейшей эмиссией корпоративных облигаций в этом году читать на WSJ.com читать на FT.com

Доходы Nintendo от появившейся в декабре игры для смартфонов Super Mario Run превысили $50 млн. Это превзошло ожидания аналитиков, но гендиректор Nintendo Тацуми Кимисима остался неудовлетворен читать на WSJ.com

С тех пор как Китай заблокировал у себя социальную сеть Facebook в 2009 г., ее гендиректор Марк Цукерберг предпринимал различные шаги, чтобы исправить ситуацию. Но Facebook пока так и не удалось вернуться в Китай читать на WSJ.com

В феврале апелляционный суд Нью-Йорка рассмотрит иск Facebook, которая хочет иметь право оспаривать ордеры на обыск аккаунтов пользователей читать на WSJ.com

Медиабизнес

Многим казалось, что печатные книги тоже станут жертвой технологического прогресса и люди предпочтут им электронные книги. Но этого не произошло, и немецкий медиаконцерн Bertelsmann хочет увеличить присутствие в секторе, увеличив долю в издательстве Penguin Random House читать на FT.com

Потребительский рынок

Starbucks столкнулась с угрозой бойкота некоторыми клиентами из-за обещания гендиректора Говарда Шульца нанять 10 000 беженцев в следующие пять лет в ответ на недавний указ Трампа. Хэштег #BoycottStarbucks был самым популярным в Twitter во второй половине дня в понедельник читать на WSJ.com

Сервис по вызову водителей Lyft в последние дни впервые обогнал Uber по количеству скачиваний своего приложения. Этому поспособствовала интернет-кампания #deleteUber, вызванная связями Uber с администрацией Трампа читать на FT.com

IKEA даст работу сотням сирийских беженцев в Иордании. Компания собирается производить там ковры ручной работы и другие декоративные вещи для местного рынка и экспорта в другие страны читать на FT.com

Walmart отказалась от попыток создать программу бесплатной доставки товаров, которая должна была конкурировать с сервисом Prime компании Amazon. Вместо этого она предложит потребителям другие варианты бесплатной доставки читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.