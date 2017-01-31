Урожай зерна в России в этом году будет ниже, чем в 2016 году – ИКАР

Эксперты зернового рынка начали делать первые оценки будущего урожая зерна. Сбор зерна в России в этом году может снизиться до 112-114 млн т со 119,1 млн т в 2016 г., а урожай кукурузы - побить прошлогодний рекорд, прогнозирует генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

«По самым предварительным оценкам, урожай может составить 112-114 млн т», - заявил Рылько «Интерфаксу».

Сбор пшеницы он оценивает в 67 млн т против 73,3 млн т в 2016 г. По его словам, основной причиной возможного снижения сбора является более холодная, чем в прошлом году, зима. «Это всегда сказывается негативно на будущем урожае», - отметил он.

В то же время Рылько заявил, что состояние озимых в этом году пока не вызывает серьезных опасений. «Есть небольшие проблемы на юго-западе Ростовской области, где морозы пощипали посевы из-за того, что на полях практически не было снега, - сказал он. - В остальных регионах ситуация относительно благоприятная, большого ущерба не будет».

Рылько не стал прогнозировать площадь гибели посевов по результатам перезимовки, отметив, что «пока рано говорить об этом».

Как прогнозирует гендиректор ИКАР, в этом году урожай кукурузы может побить прошлогодний рекорд и достичь, по самым осторожным оценкам, 14,5 млн т.

На прошлой неделе о своем прогнозе сбора зерна заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский - «в пределах 110 млн т».