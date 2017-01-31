Гендиректор «Рольфа» возглавит совет директоров компании

Генеральный директор компании «Рольф» Татьяна Луковецкая переходит на работу в совет директоров компании и возглавит его, одновременно на должность генерального директора компании назначена Светлана Виноградова, ранее занимавшая должность директора кластера дилерских центров «Рольф» Юг», «Звезда Столицы Мерседес-Бенц Варшавка» и «Каширка».

Изменения вступят в силу с 1 февраля 2017 г., говорится в сообщении автодилера.

Совет директоров компании до осени 2016 г. возглавлял Игорь Салита, ушедший в Inchcape. До сих пор должность главы совета директоров «Рольфа» оставалась вакантной.

«В своей новой должности Луковецкая будет курировать стратегию развития компании, наиболее существенные проекты, влияющие на будущее и на ценность компании, и ряд других ключевых вопросов, относящихся к компетенции совета директоров», - отмечается в сообщении.