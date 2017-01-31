Анонс «Ведомостей» на 01 февраля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
антироссийская пропаганда переходит под контроль Трампа;
как новые технологии меняют энергетику России;
уволенным из «Русгидро» менеджерам придется туго.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто такой Джеймс Куинси, новый гендиректор Coca-Cola
и статью на полосе «Комментарии»: вузам пора бороться за автономию, как в средневековье.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».