Выделившаяся из Alcoa Arconic сообщила о годовом убытке

Arconic Inc., выделенная из металлургической компании Alcoa в ноябре прошлого года, сообщила о годовом убытке в $0,9 млрд, или $2,28 на акцию, против убытка в 2015 г. на уровне $0,3 млрд. В IV квартале убыток компании составил $1,2 млрд, или $2,88 на акцию, против чистого убытка годом ранее. Компания объяснила убытки результатом разделения материнской компании и сообщила, что с учетом всех затрат на эту реструктуризацию в IV квартале компания бы получила прибыль на уровне $0,12 на акцию.

Выручка за IV квартал 2016 г. и весь прошлый год в годовом измерении не изменились, следует из отчета. Квартальная выручка составила $3 млрд, годовая - $12,4 млрд.

Крупнейшая металлургическая компания США Alcoa разделилась в 2016 г. на две части. В Arconic вошли, как считалось, наиболее привлекательные подразделения по производству деталей для аэрокосмической и автомобильной отраслей, акции этого подразделения подорожали с тех пор на 1,7%. Акции новой Alcoa, куда были выделены менее стабильные горнодобывающий бизнес и производство алюминия, подорожали на 66%. Теперь, по словам людей, знакомых с ситуацией, ряд крупнейших акционеров Arconic настаивают на отставке возглавившего ее Клауса Кляйнфельда.