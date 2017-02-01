Саяно-Шушенская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии

Саяно-Шушенская ГЭС с учетом Майнской ГЭС в 2016 г. выработала 25,48 млрд кВт/ч электроэнергии, а это - рекордный показатель за весь период эксплуатации станции с 1978 г. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. «Показателей удалось достичь в результате благоприятной гидрологической обстановки на реке Енисей, качественного планирования водного и энергетического режимов работы предприятия, оптимизации графиков ремонтных работ и частичного снятия сетевых ограничений на выдачу мощности», - цитирует агентство.

В 2015 г. суммарная выработка СШГЭС и Майнской ГЭС составила 20,6 млрд кВт/ч.

Установленная мощность СШГЭС составляет 6,4 ГВт. В состав Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса также входит контррегулирующая Майнская ГЭС мощностью 321 МВт. Саяно-Шушенская ГЭС имени Непорожнего (филиал ПАО «Русгидро») - самая мощная электростанция России.

17 августа 2009 г. на СШГЭС в результате крупной аварии погибли 75 человек. Восстановительные работы на станции продолжались в течение 2010-2014 гг.