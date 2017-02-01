Ткачев поддержал сохранение продовольственного эмбарго на 1-2 года

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев надеется, что продовольственное эмбарго сохранится еще 1-2 года, а сниматься будет постепенно, заявил он на Всероссийском агрономическом совещании.

«Я очень надеюсь, что и санкции сегодня, тоже естественно, еще год - два, мы продержимся в этой системе координат», - сказал министр. Он подчеркнул, что даже после снятия санкций открытие рынков будет происходить постепенно, «точечно и системно».

В декабре Ткачев говорил, что Россия за время действия продовольственного эмбарго сократила импорт продовольствия втрое - с $60 млрд до $20 млрд, а доля российских продуктов в розничной торговле достигла 80-90%.

Россия в августе 2014 г. ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии - стран, которые ввели санкции в отношении России. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, орехи. Позже продэмбарго было продлено до 6 августа 2016 г., при этом список стран, в отношении которых оно было введено, расширился. В конце июня 2016 г. президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций с 6 августа 2016 г. по 31 декабря 2017 г.

В январе первый вице-премьер Игорь Шувалов рекомендовал российским сельхозпроизводителям активнее продвигать продукцию на полки магазинов, пока действуют контрсанкции. Ранее, выступая на Гайдаровском форуме 13 января, Шувалов не исключил, что после 31 декабря 2017 г. Россия не будет продлевать контрсанкции в случае потепления отношений с Западом.