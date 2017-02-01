Чистая прибыль РЖД выросла в 20 раз

Чистая прибыль РЖД (по РСБУ) в 2016 г. составила 6,5 млрд руб., заявил президент компании Олег Белозеров в Совете Федерации. «Чистая прибыль Российских железных дорог составила 6,5 млрд руб.», - сказал он, подводя для сенаторов итоги работы РЖД в 2016 г.

Чистая прибыль РЖД в 2015 г. составила 318 млн руб. Таким образом, по итогам 2016 г. прибыль РЖД выросла в 20,4 раза.

Ранее в январе Белозеров оценивал прибыль РЖД по итогам 2016 г. намного скромнее - в 3,7 млрд руб. По его словам, прибыль получена не за счет роста доходов, а благодаря оптимизации: затраты на 1 км пути год к году снизились. До этого компания говорила, что планирует получить 0,9 млрд руб. прибыли по итогам 2016 г. Выручку РЖД не называла до публикования официальной отчетности, но по итогам девяти месяцев 2016 г. она составила 1,2 трлн руб.