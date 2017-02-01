Первым вице-президентом «Лукойла» стал Александр Матыцын

Первым вице-президентом «Лукойла» стал Александр Матыцын, ранее занимавший должность старшего вице-президента компании по финансам. Сергей Кукура назначен советником президента компании, ранее он был первым вице-президентом по экономике и финансам. Кадровые решения приняты в рамках плановой ротации управленческого состава, сообщает «Интерфакс».

Валерий Субботин завершит работу в центральном аппарате компании. Ранее он был старшим вице-президентом «Лукойла» по поставкам и продажам. Информированные источники «Интерфакса» говорили ранее, что Субботин возглавит совет директоров международного трейдера «Лукойла» - компании Litasco.

Должность старшего вице-президента по поставкам и продажам займет Вадим Воробьев, который до этого был вице-президентом по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке. Ранее возглавлявший ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» Рустем Гималетдинов назначен вице-президентом по нефтепереработке. Руководить Ухтинским НПЗ будет Алексей Иванов, до этого работавший начальником департамента технологии и производственного планирования.