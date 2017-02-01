Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 1 февраля 2017 года

Политика

Россия увеличила свое военное присутствие в Алеппо, отправив туда отряд полиции, состоящий в основном из чеченцев. Они призваны наладить отношения с местным населением, большую часть которого составляют сунниты читать на WSJ.com

Агрессивные действия Дональда Трампа в первые дни на посту президента США уже настроили против него демократов. Это снижает шансы на компромисс между партиями и может ограничить возможности Трампа реализовать свои цели читать на WSJ.com

Трамп номинировал на вакантный пост в Верховном суде консерватора Нила Горсача читать на WSJ.com читать на FT.com

Критика в адрес иммиграционного указа Трампа растет. Некоторые страны теперь заново изучают инициативы пограничного сотрудничества с США, а больше всего проблем указ создает авиакомпаниям читать на WSJ.com

Жители Новой Зеландии недовольны тем, что предприниматель из Кремниевой долины Питер Тиль тайно получил гражданство их страны еще в 2011 г. в обход стандартных требований читать на WSJ.com

Экономика

В США, еврозоне и Японии наконец появляются признаки ускорения инфляции. В последние годы их центробанки боролись с дефляцией. Но некоторые экономисты и инвесторы остаются скептично настроенными читать на WSJ.com

Руководитель Национального совета по торговле США Питер Наварро заявил FT, что одним из приоритетов администрации Трампа будет возвращение цепочек поставок американских корпораций в США читать на FT.com

Немецкие экспортеры обеспокоены, что их бизнес может пострадать из-за протекционистской торговой политики Трампа читать на FT.com

Индустрия

Siemens повысила целевое значение прибыли на 2017 г. после хороших результатов в последнем квартале. Гендиректор Джо Кайзер назвал это «четким сигналом» того, что его стратегия развития до 2020 г. работает читать на FT.com

Инвестор-активист Elliott Management начал кампанию с целью изменить состав совета директоров Arconic, появившейся в результате отделения от Alcoa, и уволить ее гендиректора Клауса Кляйнфельда читать на WSJ.com

Автомобили

Mercedes-Benz планирует управлять сетью самоуправляемых автомобилей, которые можно будет вызвать через приложение Uber. Таким образом, ранее конкурировавшие друг с другом компании решили стать партнерами читать на FT.com

Volkswagen выплатит минимум $1,2 млрд компенсации владельцам трехлитровых дизельных автомобилей в США в связи с «дизельгейтом» читать на WSJ.com читать на FT.com

Недавняя новость об уходе из Volkswagen Кристин Хохманн-Деннхардт, которая призвана была изменить корпоративную культуру концерна после «дизельгейта», была встречена разочарованием инвесторов. Но ее уход вызвал еще больше негодования, когда выяснилось, что концерн заплатит ей более 10 млн евро всего за 13 месяцев работы читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть в среду утром подорожала благодаря сокращению добычи ОПЕК читать на WSJ.com

Длинные позиции по контрактам на нефть WTI достигли рекорда. Это отражает оптимизм инвесторов по поводу сокращения нефтедобычи ОПЕК, но также создает риск быстрого падения цены, если они начнут закрывать позиции читать на WSJ.com

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что приветствует рост добычи в США, пока он соответствует глобальному спросу на энергоресурсы читать на WSJ.com

Годовая прибыль ExxonMobil оказалась самой низкой за 20 лет из-за того, что она списала более чем $2 млрд стоимости активов в США. Компания пошла на такой шаг после расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США читать на WSJ.com читать на FT.com

Еврокомиссар по вопросам энергетического союза Марош Шефчович заявил, что Европа готова быть лидером в борьбе с глобальным потеплением, несмотря на критику этой международной инициативы Трампом читать на FT.com

Финансы

Золото подорожало на 4% в январе. Но дальнейшему росту цен, вероятно, будет мешать укрепление доллара и повышение процентных ставок в США читать на FT.com

Хедж-фонды, инвестирующие с помощью компьютерных алгоритмов, впервые вошли в рейтинг 20 самых успешных хедж-фондов всех времен, который составляет LCH Investments читать на FT.com

Число аналитиков в 12 крупнейших инвестбанках сократилось примерно на 10% с 2012 г. Ожидается, что тренд продолжится, так как банки вынуждены их сокращать на фоне снижения прибыли и ужесточения регулирования читать на FT.com

Рынки стали глобальными, но место жительства инвесторов может влиять на их решения. Некоторые признаки позволяют предположить, что инвесторов меньше пугают политические риски, если они касаются их страны, потому что они лучше понимают ситуацию, чем зарубежные эксперты читать на WSJ.com

Банки пытаются снизить угрозу кибератак, сосредоточившись на системах безопасности тысяч сотрудничающих с ними поставщиков читать на WSJ.com

Итальянские банки ускоряют продажу проблемных кредитов, обеспеченных недвижимостью, чтобы улучшить свой баланс. Но им предстоит еще много сделать в этом направлении читать на WSJ.com

Технологии

Квартальная выручка Apple оказалась рекордной благодаря высокому спросу на iPhone 7. Но маржа и прибыль компании снизились читать на WSJ.com читать на FT.com

Несмотря на высокие продажи iPhone, Apple испытывает проблемы на китайском рынке из-за конкуренции с местными производителями читать на FT.com

Руководителям компаний из Кремниевой долины приходится балансировать. С одной стороны, они были одними из самых ярых критиков иммиграционного указа Трампа, но, с другой стороны, они стремятся к конструктивному диалогу и сотрудничеству с его администрацией читать на WSJ.com

Slack представила новую версию своего популярного корпоративного мессенджера. Компания надеется увеличить свою выручку в два с лишним раза примерно до $200 млн в этом году читать на WSJ.com

Медиабизнес

Apple увеличивает свое внимание к оригинальному медиаконтенту и хочет увеличить выручку от цифровых услуг до $50 млрд к концу 2020 г. читать на FT.com

Facebook разрабатывает приложение для телеприставок в надежде увеличить доходы от рекламы читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Amazon во вторник объявила о планах построить первый центр для размещения своего флота грузовых самолетов. Это еще сильнее снизит зависимость Amazon от компаний срочной доставки. Ожидается, что он будет находиться в штате Кентукки читать на WSJ.com

После 26 лет сильного роста выручки Under Armour отчиталась о росте продаж лишь на 12% в IV квартале, несмотря на праздничный сезон. Ожидается, что в этом году ее выручка будет расти еще медленнее. Из-за этого акции компании во вторник подешевели более чем на 23% читать на WSJ.com читать на FT.com

Трамп на встрече с руководителями фармацевтических компаний во вторник раскритиковал их за высокие цены на лекарства и призвал производить их в США. Но в то же время он пообещал ускорить процесс одобрения лекарств регуляторами и снизить налоги читать на WSJ.com читать на FT.com

Модный ритейлер Hennes & Mauritz отказался от планов ежегодно увеличивать число своих магазинов на 10-15% по всему миру. Хоть компания показала хорошие результаты в последнем квартале, но продажи в физических магазинах не достигали целей. Поэтому компания сосредоточится на увеличении продаж, в том числе онлайн читать на WSJ.com

Недвижимость

За последние годы цены на коммерческую недвижимость в Великобритании, Германии и Франции выросли благодаря высокому спросу, поэтому теперь внимание инвесторов привлекла Италия читать на WSJ.com

Менеджмент

Менеджерам все труднее изменить тип мышления после того, как их повышают с узкоспециалированных до руководящих должностей, на которых нужно контролировать работу сразу многих отделов. Поэтому некоторые ведущие бизнес-школы добавили специальные программы, чтобы помочь им пройти через это читать на WSJ.com

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