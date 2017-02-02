В «Почте России» не обращают внимания на слухи о досрочной отставке Страшнова

«Почта России» продолжает работать в штатном режиме, несмотря на слухи об уходе гендиректора Дмитрия Страшнова, передает ТАСС со ссылкой на источник на предприятии. «Слухи об отставке генерального директора, распускаются приблизительно раз в квартал с момента его прихода на почту. Просто кому-то очень хочется выдать желаемое за действительное. Мы уже не обращаем на это внимание», - сказал собеседник агентства.

Ранее «Коммерсантъ» написал о том, что Минсвязи ищет преемника на место Страшнова, контракт которого истекает 1 июля, но с учетом интереса генпрокуратуры отставка может состояться и раньше. В качестве его преемника источники издания называют члена правления «Ростеха» Сергея Куликова.

Информацию об уходе Страшнова подтвердили источники ТАСС, близкие к Минсвязи, администрации президента и «Почте России».