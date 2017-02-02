Добыча газа в России в январе выросла на 6,2%

В январе в России было добыто 66,114 млрд куб. м газа, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦДУ ТЭК. «Новатэк» в январе произвел 3,967 млрд куб. м, операторы СРП – 2,219 млрд куб. м, «прочие недропользователи», в число которых входит и «Газпром» (отдельных данных по нему не приводится), – 51,583 млрд куб. м топлива.

Из вертикально-интегрированных нефтяных компаний больше всего добыли «Роснефть» (4,111 млрд куб. м), «Лукойл» (1,588 млрд куб. м), «Сургутнефтегаз» (0,859 млрд куб. м) и «Газпром нефть» (1,231 млрд куб. м).