На Кубе открылся первый офис American Airlines

Американская авиакомпания American Airlines открыла первый коммерческий офис на Кубе, сообщает издание Nuevo Herald. Компания начала работать на Кубе в 2016 г., после восстановления регулярного авиасообщения между островом и США.

Офис компании располагается в бизнес-центре района Мирамар в кубинской столице Гаване.

Напомним, 31 августа 2016 г. впервые за последние 50 лет самолет американской компании JetBlue выполнил коммерческий рейс на Кубу. Самолет вылетел из города Форт-Лодердейл штата Флорида и приземлился в Санта-Кларе.