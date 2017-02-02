Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 февраля 2017 года

Политика

Белый дом и конгресс теперь обратили свое внимание на другой аспект иммиграционной политики: рабочие визы, которыми часто пользуются технологические и другие компании. Черновой вариант указа президента США Дональда Трампа призывает правительство пересмотреть программу выдачи виз, чтобы гарантировать, что они не угрожают рабочим местам и благосостоянию американцев читать на WSJ.com

Франсуа Фийон, который еще недавно считался главным кандидатом на победу в президентских выборах во Франции, теряет популярность из-за скандала по поводу зарплаты, которую получали из бюджета его жена и дети в роли его ассистентов читать на WSJ.com читать на FT.com

НАТО решило отменить переговоры с Украиной по поводу использования системы ПРО в Румынии, чтобы не провоцировать Россию читать на WSJ.com

США пересматривают политику в отношении Северной Кореи на фоне роста ядерной угрозы со стороны Пхеньяна. Министр обороны США Джеймс Мэттис отправился в Южную Корею и Японию, чтобы обсудить эту проблему читать на FT.com

Экономика

ФРС США в среду, как и ожидалось, не стала менять процентные ставки читать на WSJ.com читать на FT.com

ФРС США потихоньку ужесточает денежную политику тем, что долгосрочных облигаций в ее портфеле становится меньше читать на WSJ.com

Председатель ФРС США Джанет Йеллен находится под давлением со стороны Трампа и республиканцев, которые хотят усилить контроль над решениями центробанка читать на WSJ.com

США «обскочат» остальной мир в гонке за инвестиции, если реализуют налоговую реформу, которая лишит другие страны их преимуществ, рассказал FT конгрессмен-республиканец Кевин Брэйди. Он предлагает сделать это с помощью налога на импорт читать на FT.com

Колебания курса доллара относительно иены в последние дни подчеркивают, как чувствительны стали валютные рынки к заявлениям политиков. Но экономические факторы, вероятно, возьмут верх над риторикой, считают аналитики читать на WSJ.com

Президент Бразилии Мишел Темер в интервью FT рассказал о реформах, которые он намерен провести. Надежды на них помогли курсу реала и местному фондовому рынку сильно вырасти в 2016 г. читать на FT.com

Многие крупные американские компании отчитываются о росте прибыли в IV квартале, но их внимание приковано к неопределенности по поводу политики Трампа. Согласно исследованию WSJ, многие компании из индекса S&P 500 упомянули его прямо или косвенно во время общения с акционерами читать на WSJ.com

Автомобили

Новые данные о тестах самоуправляемых автомобилей в Калифорнии позволяют предположить, что Waymo, подразделение Alphabet, опережает многих конкурентов читать на WSJ.com читать на FT.com

Продажи автомобилей в США в январе снизились на 2% в годовом выражении. При этом автопроизводители выпускают их почти рекордными темпами, поэтому возникает проблема с избытком предложения читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нынешний период безмятежности на нефтяном рынке может смениться резкими колебаниями цен на фоне соперничества ОПЕК и производителей сланцевой нефти, считают аналитики читать на FT.com

Годовая прибыль Royal Dutch Shell снизилась до минимума за последние годы на фоне низких цен на нефть и списаний в IV квартале читать на WSJ.com читать на FT.com

Индия планирует объединить свои нефтегазовые госкомпании с целью создать нового энергетического гиганта, который бы смог конкурировать с лидерами отрасли читать на FT.com

Возможное введение налога на импорт в США будет иметь серьезные последствия для рынка нефти. Американским НПЗ придется сократить импорт и увеличить закупки на местном рынке, что приведет к росту цены WTI и добычи в США читать на FT.com

Финансы

Убыток Deutsche Bank в IV квартале оказался больше, чем прогнозировали аналитики, из-за расходов на урегулирование юридических проблем. Банк получил чистый убыток второй год подряд читать на WSJ.com читать на FT.com

Число сотрудников европейских финансовых организаций, зарабатывающих более 1 млн евро, выросло на треть в 2015 г. При этом подавляющее их число находились в Великобритании читать на FT.com

По прогнозам, пассивные инвестиции могут стать популярнее активных управляющих фондами в США к 2024 г. или даже раньше читать на FT.com

Многие участники рынка деривативов не готовы к его реформе, из-за чего они рискуют с марта лишиться права заключать новые сделки читать на FT.com

Онлайн-кредитор SoFi приобретает финансово-технологический стартап Zenbanx примерно за $100 млн, что позволит ему расширить объем предоставляемых услуг читать на WSJ.com читать на FT.com

Немецкая прокуратура ведет расследование в отношении гендиректора Deutsche Borse Карстена Кенгетера из-за того, что он приобрел акции биржевого оператора незадолго до начала переговоров о его слиянии с LSE Group читать на FT.com

Технологии

Крупные технологические компании думают написать совместное письмо Трампу, выступая против его иммиграционного указа читать на WSJ.com

Выручка Facebook в IV квартале выросла на 51% благодаря доходам от онлайн-рекламы читать на WSJ.com читать на FT.com

Казавшаяся рискованной ставка Facebook на показ рекламы в ленте новостей пользователей оправдала себя. Теперь компания ищет новые способы размещения рекламы, чтобы ее выручка продолжала расти читать на FT.com

Суд поставил, что Oculus VR, принадлежащая Facebook, и ее топ-менеджеры должны выплатить $500 млн конкуренту ZeniMax за незаконное использование его кода для создания шлема виртуальной реальности. Facebook планирует подать апелляцию читать на FT.com

Точка зрения

Колумнист WSJ Джеффри А. Фаулер приводит советы специалистов о том, как снизить свою зависимость от социальных сетей читать на WSJ.com

Медиабизнес

После того как крупное рекламное агентство Publicis на прошлой неделе объявило об уходе Мориса Леви с поста гендиректора, появились вопросы о смене поколений у его конкурентов WPP, Omnicom и IPG. При этом отрасль сильно изменилась с развитием цифровых технологий читать на FT.com

Сейчас появляется все больше книг, названия которых содержат ругательства со звездочками вместо некоторых букв. Но такой маркетинговый ход может создавать неудобства книжным магазинам читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Британская Reckitt Benckiser ведет переговоры о покупке американского производителя детского питания Mead Johnson Nutrition. Размер сделки может составить около $16,7 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Сервис по вызову водителей Grab инвестирует $700 млн в Индонезию, чтобы повысить свою конкурентоспособность в Юго-Восточной Азии читать на FT.com читать на WSJ.com

Uber закроет свой сервис по вызову водителей в Таиланде из-за споров с властями по поводу его законности читать на WSJ.com

Sony снизила прогноз прибыли на этот финансовый год более чем в два раза до $230 млн. Ранее она списала около $1 млрд в своем кинобизнесе читать на WSJ.com

Менеджмент

Иммиграционный запрет Трампа заставил компании в США пересмотреть то, как их сотрудники, затронутые этим указом, работают и путешествуют за границей. Некоторые компании могут быть вынуждены отказаться от приглашения иностранцев в США читать на WSJ.com

Многие талантливые люди сейчас стремятся работать в технологическом секторе. Поэтому гендиректоры других компаний, например Cargill, проводят все больше времени в университетах и бизнес-школах, пытаясь привлечь их выпускников читать на WSJ.com

В Великобритании доля высокооплачиваемых сотрудников, которые при этом работают на неполную ставку, становится больше читать на FT.com

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