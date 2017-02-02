Азербайджан сократил суточную добычу нефти до 794 000 баррелей

Власти Азербайджана выполняют обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках договоренностей, достигнутых между странами ОПЕК и не входящими в картель государствами. В январе 2017 г. суточная добыча нефти в Азербайджане составила 793 900 баррелей, сообщили в минэнерго страны.

При этом 743 100 баррелей составляет сырая нефть, 50 800 баррелей - конденсат. «Таким образом, в рамках достигнутого 11 странами соглашения о сокращении с 1 января 2017 г. суточной добычи нефти на 558 000 баррелей Азербайджан полностью выполнил обязательства о сокращении добычи на 35 000 баррелей в сутки», - отметили в ведомстве.

Ранее среднесуточная добыча составляла около 829 000 баррелей.

В ноябре прошлого года страны ОПЕК приняли решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. В первом полугодии 2017 г. государства картеля должны снизить среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей. К данному соглашению также присоединились еще 11 стран, не входящих в ОПЕК: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, республики Судан и Южный Судан.