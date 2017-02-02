Недельный рост цен на бензин в России замедлился до 0,1%

Средние потребительские цены на бензин в России в период с 24 по 30 января выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.

Неделей ранее бензин подорожал на 0,3%, а в предшествующие четыре недели цены росли по 0,2%.

Рост средних недельных цен на дизельное топливо (ДТ) замедлился до 0,2% с 0,5% на предыдущей неделе.

С начала года бензин подорожал на 0,8%, дизельное топливо - на 1,5%.

В Москве автомобильный бензин подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) можно было приобрести по цене от 33,9 до 37,1 руб. за литр, марки АИ-95 и выше - от 37,3 до 41,4 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) стоил от 34,9 до 36,29 руб., марки АИ-95 и выше - от 37,9 до 40,14 руб. за литр.

Стоимость литра бензина в среднем по России на 30 января составила 36,71 руб. (23 января - 36,66 руб.), в том числе марки А-76 (Аи-80) - 33,68 руб. (33,64 руб.), Аи-92/93 - 35,63 руб. (35,57 руб.), высокооктанового (Аи-95 и выше) - 38,78 руб. (38,72 руб.).