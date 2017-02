«Русгидро» оказалась акционером Bank of Cyprus

«Русгидро», которая может стать участником bail-in в проблемном банке «Пересвет», имеет опыт участия в подобном механизме за границей. Компания является миноритарным акционером Bank of Cyprus и рассматривает возможность продажи своей доли как непрофильного актива. Об этом говорится в протоколе заседания комитета по инвестициям при совете директоров «Русгидро».

«Русгидро» получила акции в собственность в 2013 г. «В соответствии с декретом Центрального банка Кипра летом 2013 г. произошло преобразование части незастрахованных вкладов компаний группы "Русгидро" в акции Bank of Cyprus в количестве 332 803 бумаг. В результате доля участия "Русгидро" в Bank of Cyprus составила 0,0037%», - уточнили в компании. «Русгидро» включила акции Bank of Cyprus в план мероприятий по реализации непрофильных активов, продажа запланирована на 2017 г.