Saudi Aramco проведет IPO в 2018 году сразу на нескольких биржах

Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), вероятно, проведет первичное размещение акций одновременно на нескольких биржах. Об этом заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в четверг, 2 февраля.

«Это, вероятно, будет сделано одновременно, но мы еще не говорим об этом. Идет процесс оценки. Все возможности пока открыты», - сказал он.

По словам министра, ни один рынок сам по себе не сможет абсорбировать весь объем размещения Saudi Aramco, поэтому госкомпания изучает варианты продажи акций не менее чем на двух биржах, а возможно, и на трех. IPO планируется провести внутри страны, а также компания рассматривает возможность продажи акций на биржах в Лондоне, Гонконге, Токио, Нью-Йорке и Канаде.

Saudi Aramco намерена в 2018 г. разместить до 5% своих акций, что может стать крупнейшим IPO в мире, отмечается в сообщении Nasdaq. По оценкам Саудовской Аравии, капитализация всей Saudi Aramco может превышать $2 трлн, отмечает Bloomberg.

«Чтобы провести листинг Aramco и получить оценку стоимости, на которую надеются саудовцы, компании нужно будет представить отчетность, включая независимый аудит резервов, и повысить прозрачность столь сильно, как она никогда не делала», – отмечал ранее в комментарии Financial Times Джейсон Бордофф из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.