Анонс «Ведомостей» на 3 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

последние год-два россияне охотно покупают в банках недорогую страховку от опасных болезней;

Apple выигрывает у конкурентов во всем мире – кроме Китая;

малый бизнес США боится, что Трамп его разорит.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как вести себя с коллекторами, пользуясь новым законом об их деятельности

и статью на полосе «Комментарии»: Россия успела создать идею, обретающую все большую популярность в мире.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».