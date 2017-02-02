Анонс «Ведомостей» на 3 февраля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
последние год-два россияне охотно покупают в банках недорогую страховку от опасных болезней;
Apple выигрывает у конкурентов во всем мире – кроме Китая;
малый бизнес США боится, что Трамп его разорит.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как вести себя с коллекторами, пользуясь новым законом об их деятельности
и статью на полосе «Комментарии»: Россия успела создать идею, обретающую все большую популярность в мире.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».