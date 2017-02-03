Куснирович: За право экипировки олимпийской сборной ОКР запросил у Bosco 650 млн рублей

Выбор нового поставщика спортивной формы для олимпийской сборной России происходил без тендера, заявил в интервью «Коммерсанту» основной владелец группы Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. «Я слишком хорошо знаю, что такое тендер. Это четкая и транспарентная процедура. И никак она не соответствует тому, что было объявлено Олимпийским комитетом России как тендер», - сказал он.

Bosco di Ciliegi являлась официальным экипировщиком олимпийской и паралимпийской сборных России с 2002 г. Ее контракт истек в январе 2017 г. 2 февраля президент ОКР Александр Жуков объявил, что новым лицензиатом стала компания ZA Sport. В компании заявили, что контракт с ОКР находится на стадии подписания.

За право экипировки сборной ОКР запросил у Bosco 650 млн руб. в год – «не меньше», заявил Куснирович. По представлениям компании, эти деньги не отрабатывались. «Да, я сомневался, идти ли с предложением, которое неадекватно ни ситуации, ни нашим интересам, ни вообще чему бы то ни было. Идти безбашенно я не хотел — и не пошел. Я не знаю законтрактованной с новым поставщиком цифры. Но ожидания ОКР, высказанные нам, были необоснованными и неадекватными», — рассказал Куснирович.

По словам Куснировича, Bosco еще весной 2016 г. предлагала определить критерии на поставку экипировки, но «запрос из ОКР получили только в конце ноября, впрочем, заявку, как и было положено, подали до 2 декабря». Владелец Bosco уверен, что «самого тендера не было точно. Было предложение подать заявку. Как ее обсуждали, кто еще был участником, кроме нас, какими были критерии, остается тайной, во всяком случае для нас». Реакцию на свое предложение компания так и не получила. «Как отдали закрытый пакет, так он, может, и лежит где-то — закрытый пакет», - предположил он. Проект по экипировке российской сборной Куснирович оценил в «5–7% нашего бизнеса».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «За спорт» было создано в конце 2016 г., его 100%-ным владельцем является Анастасия Задорина. Как писали «Ведомости», Задорина – дочь генерал-полковника Михаила Шекина, более 10 лет занимающего пост руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России. Шекин также является президентом волейбольного клуба «Динамо Москва».