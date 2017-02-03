Белоруссия предлагала России обменять ряд крупных предприятий на контрольный пакет «Башнефти»

Белоруссия предлагала российской стороне обменять ряд крупных предприятий на контрольный пакет «Башнефти», сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Когда вот по этим 4 или 5 предприятиям с россиянами долго вели переговоры,... я говорю - ладно, давайте мы отдаем вам эти предприятия, вы отдаете нам контрольный пакет, последнее предложение было - "Башнефти"», - сказал он на встрече с журналистами в пятницу в Минске.

«Нет (был ответ). А как потом? Как на крючке держать?» - заметил он.

По словам президента, Белоруссия «пробовала разные моменты» для организации добычи нефти в России. «Иногда мы находим небольшие компании, которые добывают 3-5 млн т нефти, и мы говорим руководству России: мы купим, по вашим законам, контрольный пакет этих предприятий», - сказал президент.

При этом он с сожалением отметил, что предложения о покупке "этих малышек" не находят поддержки в России.

Он также сообщил, что Минск ищет в других странах нефть для переработки на своих нефтеперерабатывающих предприятиях. «В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иране договариваемся», - сказал Лукашенко.

Сделка по приватизации «Башнефти» состоялась в 2016 г., «Роснефть» купила 50,0755% акций башкирской нефтекомпании за 329,7 млрд руб.