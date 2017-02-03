Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 февраля 2017 года

Политика

Министерство финансов США в четверг внесло изменения в санкции против ФСБ. Эксперты объяснили это намерением помочь американским компаниям, а не «подарком Трампа Путину» читать на FT.com

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести новые санкции против десятков иранских юридических и физических лиц за их предполагаемую роль в разработке баллистических ракет и поддержке терроризма читать на WSJ.com

Зарубежные лидеры озадачены агрессивными дипломатическими манерами и действиями Дональда Трампа и пытаются понять, как это повлияет на их страны, всю международную обстановку, какую новую стратегию формулировать. В Европе их взоры обращены на Ангелу Меркель читать на WSJ.com читать на FT.com

В администрации президента США подготовлен указ, усиливающий позиции религиозных организаций в обществе и дающий им возможность не выполнять некоторые законные требования на основании религиозных предпочтений. Правда, указ может и не попасть к Трампу на подпись читать на WSJ.com

Крупный план

Скандал вокруг Франсуа Фийона, который был фаворитом на пост президента Франции, делает президентскую гонку абсолютно непредсказуемой читать на FT.com

Экономика

Консервативные республиканцы готовятся бороться с администрацией Трампа, опасаясь, что его планы по увеличению госрасходов и снижению налогов могут привести к быстрому росту долга читать на FT.com

Американские экспортеры и некоторые экономисты поддерживают предложение республиканцев ввести налог на импорт и освободить от налогов экспорт читать на WSJ.com

Если США ввяжутся в торговую войну, больше всего пострадают как раз те районы, что голосовали за Дональда Трампа, – небольшие города на Среднем Западе и юго-западе страны, показало исследование Brookings Institution. Экономика этих регионов больше ориентирована на производство экспортных товаров и менее диверсифицирована, чем в голосовавших за Хиллари Клинтон крупных городах читать на WSJ.com

Индустрия

За последние годы население Бангалора, индийской Кремниевой долины, резко выросло, и возникла нехватка транспортной инфраструктуры. Чтобы помочь решить эту проблему и обезопасить своих сотрудников, американские компании финансируют и даже контролируют ее строительство читать на WSJ.com

Автомобили

В январе Cadillac впервые продал больше автомобилей в Китае, чем в США. Это символическое достижение для бренда General Motors, который пытается расширить свое присутствие за рубежом читать на WSJ.com

Ferrari в четверг отчиталась о росте годовой прибыли более чем на треть. Это связано с изменением стратегии (компания увеличила поставки автомобилей) и снижением налогов в Италии читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Saudi Aramco в четверг объявила о повышении цен на нефть для своих клиентов по всему миру. Это свидетельствует о приверженности Саудовской Аравии международному соглашению о сокращении добычи читать на WSJ.com

Финансы

Российские активы снова привлекают иностранных инвесторов на фоне роста цен на нефть и улучшения отношений страны с США читать на FT.com

Трамп в пятницу планирует подписать указ о мерах по сворачиванию закона Додда - Фрэнка, который был принят для ужесточения регулирования финансового сектора после кризиса. По словам его советника Гэри Кона, это снизит излишнюю нагрузку на банки, но наверняка вызовет противодействие демократов и организаций по защите прав потребителей читать на WSJ.com читать на FT.com

Отменить закон Додда - Франка может оказаться непросто, поскольку финансово-технологические стартапы, вероятно, будут бороться за сохранение одного его малоизвестного пункта. Он обеспечивает им право собирать данные с банковских счетов пользователей читать на WSJ.com

В рамках масштабной программы сокращения расходов Deutsche Bank уволит 9000 сотрудников, сократит подразделения по операциям с акциями и облигациями читать на WSJ.com

Все больше американских хедж-фондов увеличивают инвестиции в Европу. Сейчас акции там выглядят недооцененными по сравнению с США читать на FT.com

Банки ищут лазейки, которые позволят их британским подразделениям после Brexit осуществлять продажи клиентам в ЕС читать на FT.com

Европейские банки обеспокоены, что ФРС США может прекратить сотрудничество с иностранными регуляторами под давлением со стороны республиканцев читать на FT.com

Действующие лица

«Самый молодой миллиардер» Африки на самом деле не такой успешный, как кажется. Внимание к состоянию основателя конгломерата Mara Group Ашиша Тхаккара привлек его бракоразводный процесс. Как утверждает Тхаккар, его личное состояние меньше $600 000 читать на WSJ.com

Технологии

Snap, владелец мессенджера Snapchat, подал заявку на проведение своего долгожданного IPO. Он постарается привлечь $3 млрд и может быть оценен в $25 млрд. При этом компания выпустит акции без права голоса, чтобы ее два сооснователя сохранили контроль над бизнесом читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупные инвесторы недовольны планами Snap выпустить акции без права голоса во время IPO читать на FT.com

Заявка Snap на проведение IPO дает потенциальным инвесторам возможность взглянуть на его стратегию получения доходов от рекламы читать на WSJ.com

Apple в четверг провела эмиссию облигаций на $10 млрд. Она будет использовать эти деньги в том числе для выкупа акций и выплаты дивидендов читать на FT.com

Apple получила разрешение властей одного из регионов Индии на производство iPhone на его территории. Но компания еще не договорилась с Нью-Дели читать на FT.com

Более $900 млн в годовой прибыли Facebook связаны с изменением метода учета налоговых обязательств. Другие технологические компании тоже могут улучшить свои результаты с помощью этого изменения читать на WSJ.com

Регуляторы США обнаружили дефекты у ракет Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. Их доклад должен выйти в ближайшие недели. Эти проблемы могут помешать планам компании осуществить пилотируемые запуски читать на WSJ.com

Microsoft в четверг призвал сделать исключение из иммиграционного указа Трампа для владельцев американских виз. Технологические компании, выступающие против указа, пытаются заручиться поддержкой компаний и из других секторов читать на FT.com

Точка зрения

Многие технологические компании в США обеспокоены, что за иммиграционным указом Трампа могут последовать другие действия, которые будут мешать им нанимать высококвалифицированных иммигрантов. Это будет угрожать доминированию США в технологическом секторе, пишет колумнист WSJ Кристофер Мимс читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Прибыль Amazon в IV квартале выросла на 55%. Но котировки акций онлайн-ритейлера снизились, так как рост продаж оказался хуже прогнозов аналитиков читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор Uber Трэвис Каланик уходит из консультативного экономического совета Трампа. Он объяснил это тем, что его участие неправильно воспринималось людьми как поддержка политики Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com

Американский ритейлер Nordstrom прекратит продавать товары под брендом Ivanka Trump. Хотя призывы к магазинам бойкотировать вещи, выпускаемые дочерью Дональда Трампа, звучат, Nordstrom заявила, что ее решение объясняется плохими продажами читать на FT.com

Гендиректор Ralph Lauren Стефан Ларссон покидает свой пост, не проработав на нем и два года, из-за творческих разногласий с Ральфом Лореном читать на WSJ.com читать на FT.com

Продажи дешевых брендов пива в США снижались в последние годы на фоне популярности крафтового пива. Но теперь крупные пивоваренные компании снова уделяют внимание рекламе и маркетингу своих дешевых брендов читать на WSJ.com

Спорт

Европейские футбольные клубы имеют возможность тратить много денег на покупку игроков, но при этом часто совершают неудачные трансферы. FT проанализировала, какие клубы вели себя наиболее разумно на трансферном рынке в последние годы читать на FT.com

Недвижимость

Земельные участки в Новой Зеландии, способные обеспечивать своих владельцев водой, электроэнергией и пищей, пользуются популярностью у иностранных миллиардеров. Появляются даже разговоры о том, что богачи хотят с их помощью защитить себя от апокалипсиса читать на FT.com

Менеджмент

Никогда еще крупные компании — от Google до Walmart — не пытались так сильно передать часть своих операций подрядчикам. Эта стратегия помогает им сократить расходы, но лишает миллионы людей надежной работы читать на WSJ.com

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