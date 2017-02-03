Консорциум АФК «Система» и Сбербанка купил акции новосибирского «Сибмоста» – ТАСС

Новосибирская строительная компания «Сибмост» продана консорциуму АФК «Система», Сбербанка и саратовского «Волгомоста». Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к компании, не раскрыв размер проданного пакета акций и сумму сделки.

В компании комментировать сделку отказались.

В свою очередь АФК «Система» не подтвердила заключение сделки. «Действительно, к нам поступило предложение по поводу компании "Сибмост", однако никаких конкретных решений по данному вопросу не принято», - подчеркнули в пресс-службе корпорации.

«Компания [»Сибмост»] продолжает операционную деятельность. В настоящее время в стадии строительства находятся крупные объекты в различных регионах страны. В числе крупнейших объектов - строительство обходной дороги Мариинска (Кемеровская область), Восточного обхода Новосибирска, реконструкция аэропорта «Кызыл» (Тува), моста через реку Маха в Якутии, мостового перехода через реку Катунь», - сказала ТАСС пресс-сектретарь «Сибмоста» Ольга Кочетова. По данным сайта компании, сумма контрактов превышает 20 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакса», владельцами компании являются Альберт Кошкин (92,46% акций ) и его сын Владислав Кошкин (7,53% акций). Вышел ли кто-либо из них из состава акционеров, собеседник агентства не уточнил.