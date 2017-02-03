Россельхознадзор запретил поставки птицы из регионов Германии и Болгарии

Россельхознадзор ввел запрет на поставки живой птицы и яиц из трех районов Германии и трех областей Болгарии из-за обнаружения случаев высокопатогенного гриппа птиц, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы службы.

Запрет касается следующих районов: Регенсбург (Бавария), Грайц (Тюрингия), Меркиш-Одерланд (Бранденбург) Германии. В Болгарии ограничения введены на поставки птицы и яиц из Пловдивской, Софийской и Видинской областей. Поставки запрещены со 2 февраля.