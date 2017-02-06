Худайнатов опроверг намерение продать ННК – РБК

Владелец Независимой нефтегазовой компании Эдуард Худайнатов опроверг информацию о намерении продать свой актив. «Отвечаю официально: я никогда и никому не предлагал продать мою компанию», — цитирует его РБК.

О том, что ННК выставлена на продажу «Ведомостям» рассказали контрагент компании, федеральный чиновник и два источника, близких к потенциальным покупателям. В числе претендентов на актив называются «Татнефтегаз», «Роснефть», а также Алексей и Юрий Хотины. Кроме того сделка могла бы быть интересна иностранным инвесторам. Представитель ННК на вопросы «Ведомостей» не ответил, а источник, близкий к компании заявил, что информация о продаже не соответствует действительности – «активного поиска покупателей нет».

Головная структура ННК – принадлежащий Худайнатову Aliance Oil. В 2015 г. ее выручка составила $2,2 млрд, EBITDA – $318,3 млн, чистый убыток – $153 млн. За девять месяцев 2016 г. выручка составила $1,57 млрд, EBITDA – $255,1 млн, а чистая прибыль – $116,4 млн.