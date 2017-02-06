Qatar Airways запустила самый долгий коммерческий рейс

Авиакомпания Qatar Airways успешно совершила самый долгий коммерческий полет в мире. Как сообщает New Zealand Herald, ее Boeing 777 вылетел из Дохи и приземлился в аэропорту Окленда в 7.30 утра понедельника по местному времени. Полет продолжался около 16 часов и 15 минут, но занял на четверть часам меньше запланированного времени. Обратный перелет может продолжаться более 18 часов из-за неблагоприятного направления ветра.

На борту самолета был гендиректор авиакомпании Акбар аль Бакер. Он заявил, что этот рейс относится к долгосрочным планам перевозчика, когда его спросили, может ли этот маршрут закрыться, если сильно вырастут цены на авиатопливо. «Мы никогда не закрываем маршруты, которые запускаем. Мы не такая авиакомпания, которая остается, только пока продолжаются хорошие времена. Мы пришли, чтобы остаться и на хорошие времена, и на плохие, потому что мы служим людям», – сказал он.

Самолет с 217 местами в эконом-классе и 42 местами в бизнес-классе был полон. Рейс обслуживали четыре пилота и 15 бортпроводников, за время перелета пассажиры получили 1100 чашек кофе и чая, 2000 порций прохладительных напитков и более 1030 порций еды.

И. о. директора аэропорта Окленда Скотт Таскер заявил, что открытие этого маршрута может принести $198 млн экономике Новой Зеландии.