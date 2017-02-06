Египет подписал контракт с «Роснефтью», Engie и OTI на поставку СПГ на $1 млрд – СМИ

Египетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company – EGAS) подписала контракт с «Роснефтью», французской Engie и оманской OTI о поставках сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $1 млрд, сообщает электронная версия газеты Al-Ahram.

По данным издания, зарубежные компании произведут 45 поставок СПГ, объем каждой партии составит 138 000–156 000 куб. м.

По словам министра нефти и минеральных ресурсов Египта Тарека аль-Муллы, которые приводит газета, EGAS получит возможность платить цену ниже мировой. Кроме того, Египту будет предоставлен льготный период длительностью шесть месяцев для оплаты поставок СПГ.

До революции 2011 г. Египет не только был в состоянии за счет внутреннего рынка удовлетворять потребности в газе, но и экспортировать СПГ в Израиль и Иорданию. Но из-за нестабильной политической ситуации все работы по геологоразведке и проекты по увеличению добычи были приостановлены. На фоне снижения объемов производства внутреннее потребление в эти годы росло, что привело к дефициту топлива в стране, в результате чего остро встал вопрос об импорте его из-за рубежа. В прошлом году объем поставок к Египет достигал порядка 31,1 млн кубометров в день.

Египет планирует выйти на полное самообеспечение природным газом в течение двух лет.