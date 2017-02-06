В РАН признали гомеопатию лженаукой

Гомеопатия официально признана лженаукой в России, говорится в меморандуме комиссии Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.

Комиссия пришла к выводу, что лечение гомеопатическими средствами не имеет научных оснований. Такой вывод был сделан на основе анализа публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщении и систематических обзорах, говорится в тексте меморандума.

В тексте документа отмечается, что гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет, однако за это время все попытки подвести под это направление научную базу признаны безуспешными.

РАН отмечает, что гомеопатия небезвредна, поскольку больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают теми лекарствами, которые имеют подтвержденную эффективность.

В связи с проведенным анализом комиссия РАН рекомендовала Минздраву вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях.

Также в РАН предложили не только маркировать гомеопатические лекарства словом «гомеопатические», но и указанием на то, что препарат не имеет «доказанной клинической эффективности и показаний к применению».