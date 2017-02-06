«Газпром» 9 февраля откроет книгу заявок на бонды объемом 15 млрд рублей – «Интерфакс»

ООО «Газпром капитал» 9 февраля планирует открыть книгу заявок на облигации серии БО-05 объемом 15 млрд руб., сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9–9,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,2–9,41% годовых.

Техническое размещение 10-летних бондов запланировано на 15 февраля.

По 10-летним бумагам предусмотрена 7-летняя оферта. По выпуску планируется выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций – 1000 руб.

Поручителем по бумагам выступает ПАО «Газпром». Организаторами размещения выступают «ВТБ капитал» и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций «Газпрома» на общую сумму 30 млрд руб.