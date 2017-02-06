Франция построит два газопровода, рассчитывает создать единую ценовую зону на рынке газа

Французская компания GRTgaz готовится приступить к реализации одного из двух проектов, которые, по ее оценкам, ослабят давнюю проблему перегруженности газопроводной сети и помогут создать единую ценовую зону на газовом рынке страны.

Проект Val de Saone предусматривает строительство газопровода протяженностью 188 км с пропускной способностью 2 млн кубометров в час. GRTgaz начнет строить газопровод в марте 2017 г. и планирует ввести его в эксплуатацию в ноябре 2018 г.

Газопровод будет проложен рядом с действующим трубопроводом между городами Вуазин в Бургундии и Этре в регионе Рона-Альпы. Это, как ожидается, позволит увеличить объемы поставок газа между северной и южной частями Франции.

Проект Val de Saone, который будет частично профинансирован Евросоюзом, потребует инвестиций в размере 700 млн евро, из которых 520 млн евро будут затрачены на строительство.

«Как только трубопровод будет введен в эксплуатацию, во Франции образуется единая зона цен на газ, и цены будут соответствовать уровню Евросоюза», – заявил старший вице-президент GRTgaz Лоран Тери.

Еще один газопровод – менее крупный – будет построен на юго-западе страны французским оператором трубопроводных систем TIFG. Проект, получивший название Reinforcement Gascogne Midi (RGM), предусматривает прокладку трубопровода протяженностью 62 км между городами Люсанье в Ландах и Барран в регионе Юг-Пиренеи вдоль уже существующего газопровода, как в случае с Val de Saone.

Газопровод, затраты на который оцениваются в 152 млн евро, планируется запустить к октябрю 2018 г.

Оба проекта одобрены Еврокомиссией, они призваны увеличить поставки газа на юг Франции, а также устранить разницу между ценами на газ на севере и юге страны.