Потребность в инвестициях в теплоснабжение достигает 250 млрд рублей в год – Минэнерго

Ежегодная потребность в инвестициях в российское теплоснабжение составляет 250 млрд руб., сообщил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, выступая на парламентских слушаниях, посвященных реформе теплоснабжения.

«37% из них могут быть получены за счет повышения эффективности», - сказал он. При этом фактические инвестиции составляют около 87 млрд руб. в год.

В числе мер повышения эффективности Кравченко отметил увеличение использования мощностей ТЭЦ по производству тепловой энергии в городах.

Среди причин низкой эффективности работы В.Кравченко назвал избыточное административное давление, перекрестное субсидирование, отсутствие мотивации у компаний к развитию.

В числе решений вопроса по развитию теплоснабжения В.Кравченко предлагает введение тарифообразования по принципу «альтернативной котельной». Это будет своего рода price-cup, выше которого цена на тепловую энергию в регионах подниматься не сможет.

В регионах, где стоимость уже выше, произойдет заморозка тарифов, где ниже - планируется доведение цены до уровня «альтернативной котельной» в течение 5-10 лет.

Кравченко отметил, что регионы смогут самостоятельно принимать решения по переходу на новый метод тарифообразования.