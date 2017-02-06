Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 6 февраля 2017 года

Политика

Администрация президента США Дональда Трампа ищет способы разрушить альянс России и Ирана, говорят знакомые с ситуацией чиновники. Такая стратегия призвана одновременно улучшить отношения США с Россией и противостоять Ирану на Ближнем Востоке читать на WSJ.com

Трамп подвергся критике республиканцев за его сопоставления в телеинтервью действий США и президента России Владимира Путина читать на WSJ.com читать на FT.com

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен пообещала бороться с глобализацией, остановить «неконтролируемую иммиграцию» и вывести Францию из еврозоны, если она победит на президентских выборах. После этого разница между доходностями 10-летних гособлигаций Франции и Германии достигла максимума за три с лишним года читать на FT.com читать на FT.com

Экономика

Хоть экономика еврозоны и подвергается часто критике, но многие данные свидетельствуют о ее устойчивости. Кроме того, в 2016 г. она росла быстрее американской читать на FT.com

В прошлом году были отменены сделки по поглощению иностранных компаний китайскими почти на $75 млрд – в семь раз больше, чем в 2015 г. Это связано с препятствиями регуляторов и борьбой Пекина с оттоком капитала из страны читать на FT.com

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле обвинил ЕЦБ в том, что курс евро «слишком низкий» для его страны. Ранее торговый советник Трампа Питер Наварро, наоборот, критиковал Германию за «эксплуатацию» США и партнеров по ЕС с помощью «чрезвычайно недоцененного» евро читать на FT.com

Монтеррей, северный промышленный центр Мексики, может пострадать из-за намерений Трампа отменить торговое соглашение NAFTA между США, Мексикой и Канадой и его критики в адрес американских компаний, имеющих заводы за границей читать на FT.com

В воскресенье в Швейцарии пройдет референдум об установлении единого низкого налога на прибыль корпораций. Но если реформа будет проведена, транснациональные корпорации потеряют специальный статус и должны будут платить налоги по более высокой ставке читать на FT.com

Автомобили

General Motors представит во вторник свою финансовую отчетность. Ранее компания предупреждала, что Brexit может помешать ей достичь целей в Европе в 2016 г. В отличие от США, ее результаты в этом регионе были разочаровывающими в последние годы читать на WSJ.com

Прибыль Toyota в последнем квартале снизилась на 23% примерно до $4,3 млрд на фоне укрепления иены, но компания повысила прогноз годовой прибыли читать на WSJ.com

Американский поставщик автомобильных компонентов Key Safety Systems может приобрести японскую Takata, которая находится на грани банкротства из-за масштабных отзывов автомобилей из-за взрывов ее подушек безопасности. Но Takata еще не приняла окончательное решение читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор McLaren Майк Флюитт в интервью FT рассказал о плане компании увеличить производство до 5000 автомобилей в год, на который она выделяет 1 млрд фунтов читать на FT.com

Энергоресурсы

На нефтяном рынке появляются признаки уменьшения избытка предложения. По словам аналитиков, это может скоро положить конец наблюдавшейся более двух лет ситуации контанго – когда фьючерсы на нефть с более поздним сроком поставки стоят дороже читать на WSJ.com

Нефтесервисные компании пытаются сохранить маржу, повышая эффективность операций. Но извлечь выгоду из ожидаемого роста активности нефтяников в 2017 г. смогут прежде всего те нефтесервисные компании, которые работают на сланцевых месторождениях в США, отмечают аналитики читать на FT.com

Финансы

Иностранные инвесторы начали увеличивать инвестиции в акции и облигации в России благодаря снижению геополитических рисков после победы Трампа на выборах в США читать на FT.com

Шесть крупнейших банков США могут со временем вернуть инвесторам более $100 млрд путем выплаты дивидендов и выкупа акций, если администрация Трампа смягчит регулирование банковского сектора читать на WSJ.com

После победы Трампа на выборах очень популярными стали биржевые фонды (ETF), которые выбирают для инвестиций акции, не обращая внимания на размер компаний читать на WSJ.com

Пассивные инвестиции становятся все более популярными на американском рынке облигаций. На их долю приходится уже более 20% находящихся под управлением активов на этом рынке читать на FT.com

Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) планирует впервые опубликовать информацию о том, сколько золота содержится в хранилищах и торгуется в Лондоне читать на FT.com

Технологии

Ожидается, что космическая политика Трампа будет поощрять частные инвестиции в отрасль и относительно краткосрочные цели, такие, как отправка астронавтов на орбиту Луны к 2020 г. читать на WSJ.com

Пока Snap готовится провести IPO на $25 млрд, ее конкурент Facebook заимствует некоторые функции, сделавшие очень популярным ее сервис Snapchat читать на WSJ.com

Около 100 технологических компаний, включая Alphabet, Facebook и Apple, вместе подали в апелляционный суд на иммиграционный запрет Трампа читать на FT.com читать на WSJ.com

Южнокорейский регулятор согласился с доводами Samsung о том, что возгорание смартфонов Galaxy Note 7 было вызвано проблемами с аккумуляторами, а не с самими смартфонами читать на WSJ.com

Медиабизнес

Во время Суперкубка по американскому футболу в воскресенье ряд компаний показали рекламные ролики на тему единства и расовой диверсификации американского общества на фоне споров по поводу иммиграционной политики Трампа. Также хвалебные отзывы получили забавные рекламные ролики читать на FT.com читать на WSJ.com

Axel Springer распространит свой мобильный агрегатор новостей Upday с четырех на 16 европейских стран. Сервис использует алгоритм для выбора новостей, но его корректируют и редакторы-люди, которые теперь также должны следить, чтобы в него не попадали фейковые новости читать на FT.com

Walt Disney может уже в третий раз продлить срок полномочий гендиректора Роберта Айгера, так как его преемник до сих пор не найден читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Китайские потребители теперь все чаще приобретают люксовые товары у себя на родине, а не за рубежом. Это представляет возможность для люксовых брендов, но в то же время может навредить их бизнесу в других странах читать на WSJ.com

Гендиректор Tiffany Фредерик Куменал ушел в отставку из-за снижения продаж в последние кварталы читать на WSJ.com

Южноамериканская Adecoagro, в число инвесторов которой входит Джордж Сорос, намерена продавать свои урожаи в Мексику. Она надеется занять место американских поставщиков, воспользовавшись ухудшением торговых отношений США и Мексики читать на FT.com

Lotte Group закроет три своих розничных магазина в Пекине. Этому поспособствовало ухудшение отношений Южной Кореи и Китая из-за плана Сеула разместить у себя американскую систему ПРО читать на FT.com

Менеджмент

Студенты международных бизнес-школ в США опасаются, что иммиграционный запрет Трампа помешает им закончить учебу и трудоустроиться. Непосредственно он затронет немного студентов, но может испортить репутацию бизнес-школ в долгосрочной перспективе читать на FT.com

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