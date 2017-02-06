Шоколадки Mars, Nestle и Cadbury для британцев уменьшат на 20% – СМИ

Корпорации Mars, Nestle и Cadbury собираются уменьшить размер шоколадных батончиков на 20%, пишет The Sunday Times. Как уточняет газета, речь идет о такой шоколадной продукции, как Mars, KitKat и Dairy Milk.

Ранее департамент здравоохранения страны заявил о необходимости снизить содержание сахара в шоколадных батончиках, так как чрезмерно сладкая продукция приводит к появлению лишнего веса у детей.

Часть производителей кондитерских изделий решили сократить использования сахара в продукции или заменить его натуральными добавками. Но крупные корпорации не хотят менять рецепт из-за того, что это может негативно сказаться на вкусовых качествах.

Mars, Nestle и Cadbury решили изменить размер шоколадки на 20% - так вкус останется прежним, а компании будут защищены от обвинений в том, что из шоколадки провоцируют возникновение ожирения у детей.