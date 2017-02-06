Менеджер РЖД сменил вице-президента Бабаева на посту главы Центра фирменного транспортного обслуживания

Генеральным директором Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) - филиала ОАО «РЖД» - назначен Алексей Шило, который с февраля 2015 г. занимал должность начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» РЖД. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее возглавлявший ЦФТО Салман Бабаев продолжит работу в должности вице-президента РЖД по коммерческой деятельности.

Центр фирменного транспортного обслуживания является обособленным подразделением РЖД. Основная задача филиала - формирование доходной части бюджета компании за счет сбыта услуг, связанных с перевозкой грузов и использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. В состав ЦФТО входит 16 структурных подразделений по всей территории России. Общая численность сотрудников - около 11 000 человек.