Медведев распорядился передать акции Уралвагонзавода «Ростеху»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился передать 100% акций АО «НПК "Уралвагонзавод"» в качестве имущественного взноса России госкорпорации «Ростех».

Соответствующее распоряжение от 31 января опубликовано в понедельник на сайте правительства.

Подписанным распоряжением «Ростеху» передаются 100% акций УВЗ и пакеты акций ряда организаций, входящих в корпорацию, которые образовались в результате получения ими бюджетных инвестиций на увеличение уставного капитала в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса России на 2011-2020 гг.» и принадлежат России.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех». Правительству поручено в 18-месячный срок обеспечить осуществление мероприятий, содержащихся в указе.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил журналистам, что в России может появиться отдельный холдинг по производству бронетехники. По его словам, это произойдет, если помимо «Курганмашзавода» (предприятие концерна «Тракторные заводы», которое переходит в «Ростех») будет принято решение передать госкорпорации «Уралвагонзавод» - единственный в России производитель танков. «Может быть, мы два этих актива объединим в один холдинг», - сказал он.