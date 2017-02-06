«Аэрофлот» сменил убыток на чистую прибыль по итогам 2016 года

«Аэрофлот» в 2016 г. получил 30,617 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против убытка в 18,9 млрд руб. по итогам 2015 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. Выручка авиакомпании за год увеличилась на 16,8% и составила 427,9 млрд руб. В компании такой рост объясняют расширением сети маршрутов и ростом пассажиропотока на 11% до 29 млн человек.

Валовая прибыль «Аэрофлота» выросла на 12,8% и оценивается на уровне 56,338 млрд руб. Базовая прибыль на одну акцию составила 27,57 руб.

Основной акционер «Аэрофлота» - Росимущество (51,2%), еще 4,5% - у дочерней компании «Аэрофлот-финанс», 3,3% владеет госкорпорация «Ростех», 34,8% - у институциональных инвесторов, 6,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту «Аэрофлота».