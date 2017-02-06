Анонс «Ведомостей» на 7 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

россияне оказались в тылу воюющего в киберпространстве государства;

Трамп хочет рассорить Россию с Ираном;

ученые выявили четыре причины, почему программы стимулирования руководителей плохо работают.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему за два года уровень предпринимательской активности вырос в России на треть

и статью на полосе «Комментарии»: в судебной системе переизбыток насилия.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».