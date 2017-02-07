«СГ-Транс» сдаст «Трансойлу» Тимченко 7800 цистерн, ранее обслуживавших «Башнефть»

Приобретение «Роснефтью» «Башнефти» изменило расклад на рынке железнодорожных цистерн: контракт на перевозки нефтегрузов для НПЗ «Башнефти» отошел к «Нефтетранссервису» (НТС), а «СГ-Транс», обслуживавший эти грузы, решил отдать 7800 высвободившихся цистерн в аренду «Трансойлу» Геннадия Тимченко, пишет «Коммерсантъ». Издание ссылается на три источника на рынке. В «СГ-Трансе» (50% – у «Вектор рейл» Алексея Тайчера, Руслана и Тимура Бабаевых, еще 50% – у Александра Бабакова и партнеров) подтвердили, что переговоры по сделке идут. Представитель «Трансойла» сообщил, что в компании «рассматривают различные возможности привлечения нефтебензиновых цистерн у собственников на рынке, включая «СГ-Транс», и что это «обычная практика», которая позволяет поддерживать устойчивость операционной деятельности и нацелена на удовлетворение потребностей клиентов.

Детали договора об аренде парка вагонов не разглашаются, сделка заключена на взаимовыгодных условиях, говорит один из источников «Коммерсанта».

По данным источника издания, после получения контроля над «Башнефтью» «Роснефть» решила приобретать 100% подвижного состава для перевозки грузов с уфимских НПЗ у единственного оператора – НТС. Входящий в «Роснефть» «РН-Транс» объявил о выборе НТС для перевозки 11 млн т нефтегрузов с этих НПЗ 10 января, напоминает издание. В 2016 г. НТС получил пятилетний контракт на грузы самой «Роснефти» почти на 120 млрд руб.