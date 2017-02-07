Дворкович: Подвижек в переговорах с Минском по газу нет

Подвижек в переговорах с Белоруссией о долгах за газ до сих пор нет, российская сторона по-прежнему ждет оплаты, сказал вице-премьер России Аркадий Дворкович во вторник журналистам.

«Пока нет подвижек, ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 г.», – сообщил российский чиновник.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика подала в суд на Россию из-за сокращения поставок нефти. Чего конкретно будут касаться судебные разбирательства – контракта на поставку газа или прокачки нефти – и в какой суд подана жалоба, он не уточнил.

По данным «Газпрома», с января по сентябрь 2016 г. белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн, а за весь год задолженность достигает $500 млн. Конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. В I квартале 2017 г. график предусматривает прокачку в страну 4 млн т вместо 5,5 млн т, как это было два года назад.