Роспотребнадзор предлагает ввести уголовную ответственность за фальсификацию продукции

Доля фальсификата на молочном рынке России составляет от 6 до 8%, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Союзмолока и добавила, что ведомство готовит законопроект по ужесточению ответственности за фальсификацию продукции вплоть до уголовной.

«По фальсификату удельный вес колеблется в пределах 6–8%, присутствие иного, чем молочный жир, в молочных продуктах не превышает 8%, это сегодняшняя реальность», – заявила Попова, добавив, что и это много и ситуацию надо менять.

Вместе с тем Попова сообщила, что Роспотребнадзор вышел с законодательной инициативой по ужесточению ответственности за производство фальсифицированной продукции вплоть до уголовной. Речь идет об уголовной ответственности, не предусматривающей меры пресечения, но предусматривающей очень высокий уровень штрафов и, соответственно, сам факт привлечения уголовной ответственности, сказала она. «И конфискация оборудования в этой части», – добавила она.

По словам Поповой, в 2016 г. ведомство значительно усилило контроль молочной продукции. По итогам 2016 г. с реализации было снято около 130 т молочной продукции по признакам фальсификации, в 2015 г. было 88 т, привела данные Попова. Штрафы за это в 2015 г. составили 50 млн руб., за 9 месяцев 2016 г. – 190 млн руб.