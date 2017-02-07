«Русгидро» и ВТБ не подписали контракт на 55 млрд рублей

«Русгидро» и банк ВТБ перенесли подписание форвардного контракта по сделке на 55 млрд руб., намеченное на вторник, сославшись на «технические причины».

«Русгидро» планировала во вторник подписать форвардный контракт с ВТБ для рефинансирования долга «дочернего» энергохолдинга РАО ЭС Востока, обсуждающийся уже несколько лет. Стороны пригласили журналистов к 10.00 мск на подписание в Центр международной торговли, после церемонии предполагалась совместная пресс-конференции главы «Русгидро» Николая Шульгинова и гендиректора ВТБ Андрея Костина.

После примерно 20-минутного ожидания организаторы принесли извинения, объявив, что подписание контракта неожиданно переносится по техническим причинам, а руководители «Русгидро» и ВТБ должны уехать на срочное совещание, не уточнив на какое. Около 11.00 мск Костин появился на плановом общественном совете в Министерстве финансов.

Пресс-службы «Русгидро» и ВТБ сообщили, что новую дату подписания определят позднее, а все договоренности о сделке сохраняются. «Участники церемонии подписания уехали на срочное совещание. Предполагалось подписание большого числа документов, в том числе технических, а это требовало длительного времени. Дата подписания будет определена в ближайшее время. Все договоренности между сторонами в силе», - говорится в комментарии ВТБ и «Русгидро».

Закрыть сделку, после которой капитализация «Русгидро» возрастет на 55 млрд руб., компании планировали в феврале. Сделка предполагает 5-летний расчетный форвардный контракт с банком и учет выплачиваемых банку дивидендов в форвардной цене. По завершении сделки ВТБ станет акционером «Русгидро» с пакетом в 12,9%. Банк выкупит акции допэмиссии на 40 млрд руб. и квазиказначейские акции на 15 млрд руб. Цена акции при размещении и выкупе – 1 руб.