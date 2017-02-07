Московский метрополитен уволил председателя профсоюза Гостева

Председатель профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев уволен. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия, он уволен за неоднократные нарушения трудовой дисциплины. Гостев работал машинистом в электродепо «Владыкино». «Увольнение не связано с комментариями, которые он давал журналистам», - сказал сотрудник пресс-службы. Он добавил, что Гостев ознакомлен с приказом об увольнении.

Профсоюз с приказом не согласен, заявили агентству в пресс-службе профсоюза. «Коллеги Гостева считают это репрессиями за активное отстаивание профсоюзной организацией прав работников метро», - заявил сотрудник пресс-службы. Профсоюз оспорит увольнение в суде.

Как объяснили ТАСС в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен», Гостев возглавляет «альтернативный профсоюз работников метро, который насчитывает всего 30 человек, в то время как в официальном профсоюзе состоят 40 000 работников подземки».

Президент Конфедерации труда России (КТР), член президиума Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Борис Кравченко выразил несогласие в связи с увольнением Гостева и назвал его незаконным. Он сказал ТАСС, что от имени КТР выражает решительный протест. По словам Кравченко, формальным основанием для увольнения стали интервью Гостева журналистам: «Правила внутреннего распорядка Московского метрополитена запрещают работникам давать интервью по вопросам производственной деятельности без согласования со службой коммуникации». «Но такое требование нарушает конституционные права граждан, а кроме того, Гостев давал интервью в качестве избранного лидера профсоюза, и увольнение за это - грубое нарушение прав профсоюзов», - считает глава КТР.

Кравченко заверил, что приказ об увольнении Гостева будет обжалован в суде.

В приказе об увольнении названы три причины для увольнения Гостева, утверждает сайт КТР. Одна - это превышение скорости на 5 км/ч на подъезде к станции «Петровско-Разумовская», машинист это отрицает. Две других причины - интервью Гостева BFM.ru и Life о ЧП в метро. Он общался с журналистами после митинга 2 апреля 2016 г., когда профсоюз протестовал против действий руководства подземки после пожара на станции «Новые Черемушки» и давки на «Тульской». Одно из основных требований профсоюза ГУП «Московский метрополитен» - приостановка реорганизации предприятия - было выполнено, но началось давление на профсоюзных активистов, утверждает КТР.