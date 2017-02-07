Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 7 февраля 2017 года

Политика

Во вторник апелляционный суд рассмотрит иммиграционный указ президента США, который на прошлой неделе был заблокирован судьей в Сиэтле. Администрация Трампа утверждает, что у отдельных штатов нет законного права вмешиваться в иммиграционную политику, а у президента есть широкие полномочия решать, кому можно въезжать на территорию США читать на WSJ.com читать на FT.com

Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинениям в получении незаконного финансирования во время предвыборной кампании 2012 г. читать на FT.com

Экономика

Андреаса Георгиу, который возглавил статистическое агентство Греции в 2010 г., теперь обвиняют на родине в манипулировании данными о величине бюджетного дефицита с целью помочь кредиторам навязать стране меры жесткой экономии читать на WSJ.com

У членов исполнительного совета МВФ есть разногласия относительно условий предоставления финансовой помощи Греции. При этом участие фонда в ней находится под вопросом читать на FT.com

Валютные резервы Китая опустились ниже $3 трлн впервые за пять лет. Но их снижение в январе было самым маленьким за последние семь месяцев на фоне борьбы властей с оттоком капитала читать на FT.com читать на WSJ.com

Инвесторы считают вероятным повышение процентных ставок в восточных странах ЕС – Румынии, Польше и Венгрии – в ближайший год. В этих странах, а также в Чехии, значительно снизилась безработица и ускоряется инфляция читать на FT.com

Индустрия

First Pacific Advisors, один из крупнейших акционеров Arconic, планирует поддержать инвестора-активиста Elliott Management, выступающего за отставку гендиректора Клауса Кляйнфельда и изменение состава совета директоров. Но совет в понедельник выступил в защиту Кляйнфельда читать на WSJ.com читать на FT.com

Rio Tinto в среду представит свой годовой отчет. Ожидается, что ее результаты улучшатся, подчеркивая резкое изменение ситуации в горнодобывающем секторе благодаря восстановлению цен на сырье читать на FT.com

Энергоресурсы

Хедж-фонды делают рекордные ставки на рост цен на нефть. Но это также может указывать на участие крупных фондов, открывающих позиции на нефтяном рынке в качестве страховки от инфляции читать на FT.com

Прибыль BP удвоилась до $400 млн в IV квартале, но оказалась ниже прогнозов аналитиков. По словам гендиректора BP Боба Дадли, компания снова сосредоточилась на росте, а не сокращении расходов читать на FT.com читать на WSJ.com

Финансы

После победы Трампа на выборах результаты Ave Maria Catholic Values Fund, инвестирующего в компании исходя из католических ценностей, значительно превзошли результаты Vice Fund, специализирующегося на компаниях из табачного, алкогольного, оружейного и игорного секторов читать на WSJ.com

Цены на золото в понедельник выросли до максимума за три месяца, что отражает беспокойство инвесторов по поводу глобальных политических рисков читать на WSJ.com

Чистая прибыль BNP Paribas выросла более чем в два раза до 1,44 млрд евро в IV квартале. Но это оказалось ниже прогнозов аналитиков. Банк планирует инвестировать более 3 млрд евро в цифровые технологии в следующие три года, рассказал FT его гендиректор Жан-Лоран Боннафе читать на WSJ.com читать на FT.com

«Детеныши тигра» - хедж-фонды, основанные трейдерами, которые когда-то работали на известного инвестора Джулиана Робертсона в Tiger Management, - получили убытки или разочаровывающую прибыль в 2016 г. читать на WSJ.com

Ожидается, что Джей Клейтон, номинированный Трампом на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сосредоточится на смягчении регулирования в финансовом секторе, а не взыскании рекордных штрафов читать на FT.com

Немецкий Berenberg, один из старейших банков мира, получил рекордную для себя прибыль в 2016 г. и намерен расширять свой международный бизнес читать на FT.com

Крупный план

Если UniCredit удастся успешно провести допэмиссию акций на 13 млрд евро, это может восстановить уверенность инвесторов в нем и во всем банковском секторе Италии читать на FT.com

Технологии

FT пообщалась в Эстонии с человеком по имени Александр, который ищет убежища в этой стране и называет себя последним оставшимся на свободе членом хакерской группы «Шалтай-Болтай» читать на FT.com

Технологические компании в редком единстве выступают против иммиграционного указа Трампа, хотя еще несколько недель назад предпринимали попытки наладить сотрудничество с ним. Это открывает новую главу в непростых отношениях сектора и Белого дома читать на WSJ.com

Uber наняла бывшего инженера NASA Марка Мура для работы над летающими автомобилями читать на FT.com

Toshiba получила заявки от нескольких компаний на покупку доли в ее бизнесе по производству чипов читать на WSJ.com

Китайские технологические компании начинают не просто имитировать, а сами создавать инновации. Это вселяет оптимизм в инвесторов читать на FT.com

Intel привлекла к себе внимание во время Суперкубка по американскому футболу. Ее 300 дронов, оснащенных светящимися дисплеями, изобразили в ночном небе американский флаг, а также логотипы Intel и спонсора игры PepsiCo. Правда, это было снято на видео заранее читать на WSJ.com

Медиабизнес

Прибыль 21st Century Fox выросла на 27% в последнем квартале благодаря высоким доходам от рекламы во время спортивных и политических трансляций читать на WSJ.com

Суперкубок по американскому футболу посмотрели 111,3 млн телезрителей на каналах Fox. Это один из лучших, но не рекордный результат читать на WSJ.com

Facebook и Google предпринимают новые инициативы для борьбы с фейковыми новостями на фоне приближения важных выборов в Европе читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Фермеры и трейдеры в США и Мексике обеспокоены, что политика Трампа может негативно отразиться на многомиллиардном торговом обороте сельскохозяйственной продукции между двумя странами читать на FT.com

В прошлом году вырос импорт алкогольной продукции в США, так как он стал дешевле благодаря укреплению доллара. Но это создает проблемы местным производителям вина и других алкогольных напитков читать на WSJ.com

Китайские сети бюджетных отелей расширяют свое присутствие за границей, в том числе в Европе, так как рост их бизнеса на внутреннем рынке замедлился читать на FT.com

Tyson Foods в понедельник сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует, участвовала ли она в сговоре с другими крупными производителями мяса для завышения цен на курицу. Также Tyson представила квартальный отчет читать на WSJ.com

Акционеры Metro в понедельник почти единогласно одобрили план о разделении ритейлера на две компании. Сосредоточенная на продаже продуктов компания сохранит название Metro, а продающая потребительскую электронику получит название Ceconomy читать на FT.com

Стиль жизни

Аукционный дом Sotheby's подал в суд на арт-дилера Марка Вайсса, который продал с его помощью за 8,4 млн фунтов портрет XVII века, оказавшийся подделкой. Вайсс не признает результаты экспертизы и отказывается возвращать вырученные от продажи деньги читать на FT.com

Недвижимость

Некоторые крупные инвесторы на рынке коммерческой недвижимости США распродают активы и более избирательно относятся к новым сделкам. Это признак того, что восьмилетний бычий период на этом рынке подходит к концу читать на WSJ.com

Менеджмент

И. о. председателя SEC Майкл Пивовар дал понять, что ведомство попытается смягчить некоторые требования закона Додда - Франка, касающиеся раскрытия компаниями разницы между доходами обычных сотрудников и гендиректоров читать на WSJ.com

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