МВД Белоруссии начало проверку сотрудников Россельхознадзора

МВД Белоруссии сообщило о начале доследственных проверок Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор). По данным ведомства, отдельные сотрудники Россельхознадзора «ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей».

Проверки проводятся в связи с признаками преступлений по ст. 249 УК Белоруссии (дискредитация деловой репутации конкурента), к ним привлечены специалисты Комитета государственного контроля, Минсельхозпрода Белоруссии.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки белорусских продуктов. «Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт (глава Россельхознадзора Сергей Данкверт) захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне непонятно», - заявил он.

6 февраля Россия ввела запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. По данным Россельхознадзора, Белоруссия реэкспортировала в Россию минимум 15 000 т украинской говядины в 2016 г.