«Газпром» начинает road show евробондов в долларах 13 марта

«Газпром» 13 марта начнет road show евробондов, номинированных в долларах США, сообщили «Интерфаксу» источники на финансовом рынке.

27 марта начнутся встречи с инвесторами в рамках размещения «европейского» выпуска облигаций концерна - он может быть номинирован в фунтах стерлингов или евро, добавил один из источников.

Ранее сообщалось, что организаторами европейской сделки могут выступить Deutsche Bank, JP Morgan и «ВТБ капитал».

В 2016 г. компания трижды выходила на рынок евробондов, разместив два выпуска еврооблигаций в швейцарских франках объемом 500 млн каждый и один выпуск евробондов на 1 млрд евро.